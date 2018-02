Motori Ferrari, all'asta il motorhome di Schumi e Barrichello

È stato messo all'asta per un prezzo iniziale di 147mila euro il motorhome Ferrari usato da Michael Schumacher e Rubens Barrichello tra il 2001 e il 2004, anni in cui il tedesco vinse quattro dei suoi cinque titoli iridati di F1 con la Rossa. Si tratta di un mezzo di 12 metri dotato di ogni comfort per permettere ai piloti di rilassari durante i weekend di gara.