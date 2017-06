Motori F1, un varano in pista a Singapore

Il primo a notarlo è stato Max Verstappen, il pilota Red Bull ha avvertito via radio "c'è un varano in pista!". Una frase insolita ma è tutto vero: nelle terze libere del gran premio di Singapore, una grossa lucertola ha attraversato il circuito di Marina Bay per fortuna senza provocare incidenti.