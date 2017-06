Motori F1, test sulle gomme da pioggia al Montmelò

Ultimo giorno di test al Montmelò, è il turno delle gomme da pioggia. Le autobotti hanno allagato il circuito spagnolo per effettuare le prove con gli pneumatici Pirelli: Kimi Raikkonen è stato il più veloce anche nella sessione pomeridiana. Il Finlandese, autore di 93 giri, ha più volte abbassato i propri tempi, fino all'1'20"872, realizzato con gomme a mescola soft, crono che nessuno è riuscito a migliorare. Secondo tempo per la Red Bull di Max Verstappen (1'21"769, anche lui con gomme soft), mentre la Renault di Jolyon Palmer è terza con le supersoft (1'21"778). Solo ottava la Mercedes W08 Hybrid di Valtteri Bottas (1'23"443), che però ha perso praticamente tutta la mattinata a causa di un problema di natura elettrica. Bene Antonio Giovinazzi sulla Sauber, quinto in 1'22"401, con ben 84 giri alle spalle.