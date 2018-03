Motori F1, test a Barcellona: primo duello Ferrari-Mercedes

La Formula 1 scalda i motori in vista della nuova stagione: tutti i team in pista a Barcellona sul circuito di Montmelò per i primi test del 2018. Primo contrattempo per Fernando Alonso che ha perso il controllo della sua McLaren finendo nella sabbia: forse un problema al dado della ruota posteriore destra. Daniel Ricciardo il più veloce in 1'20"179. Alle sue spalle la Mercedes dì Valtteri Bottas (58 giri) in 1'20"349. Terzo tempo per il ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un ritardo di 327 millesimi. Seguono poi la Renault di Nico Hulkenberg, la Toro Rosso di Brendon Hartley, la Williams di Lance Stroll, la Haas di Romain Grosjean, la McLaren di Fernando Alonso, la Alfa-Sauber di Marcus Ericsson e la Force India di Mikita Mazepin.