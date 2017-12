Motori F1, svelata l'Alfa Romeo-Sauber

"Da quando ci siamo impegnati nella ricostruzione del marchio siamo sempre stati convinti che dovesse riconquistare un ruolo nelle corse dove si è fatta la leggenda. Ridiamo ad Alfa Romeo, un marchio premium simbolo dello spirito creativo del Paese, il palcoscenico che le spetta. Un momento speciale anche per il nostro Paese. L'impegno è quello di mettere Alfa Romeo e Sauber nelle condizioni di gareggiare, quello di dare un concorrente alla Ferrari. E Maserati potrebbe sbarcare in Formula E": lo ha detto Sergio Marchionne, ad di Fca, all'evento di presentazione dell'accordo per il ritorno del marchio del Biscione in Formula 1. Ufficializzata anche la livrea, bianca con il cofano motore rosso, e i due piloti: Charles Leclers e Marcus Ericsson (Antonio Giovinazzi il terzo). La presentazione è avventua nel museo storico di Arese, presenti anche il presidente di Fca, John Elkann con il fratello Lapo, Jean Todt e alcuni piloti che hanno fatto la storia dell'Alfa nelle corse come Giacomeli, Patrese, Larini, Capelli, DeAdamich e Nannini.