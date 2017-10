Motori F1, Ricciardo si diverte con lo smartphone di Hamilton

Lewis Hamilton ha festeggiato la vittoria nel gp del Giappone portando sul podio il proprio smartphone per far sentire partecipi della gioia anche i follower. Al momento dell'intervista ha lasciato il telefonino sbloccato in mano a Ricciardo che ne ha approfittato per fare smorfie in diretta Instagram: stupore e risate dei tifosi del pilota Mercedes.