Motori F1, Nico Rosberg nuovo manager di Kubica

Nico Rosberg entra nello staff manageriale di Robert Kubica per lavorare a un suo ritorno in Formula 1. La notizia, anticipata dal portale Motorsport, è stata data dallo stesso campione del mondo in carica attraverso un tweet: "Felice di lavorare con Robert a un suo ritorno in Formula 1 - ha scritto il tedesco - Lui e Hamilton sono i più veloci con cui ho corso". A corredo del messaggio, una foto che ritrae i tre piloti da giovanissimi, all'inizio della carriera.