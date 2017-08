Motori F1, Mick Schumacher a Spa sulla Benetton di papà

Mick Shumacher sulle orme del padre. Per celebrare i 25 anni dalla prima vittoria in Formula 1 di Michael, il 18enne pilota di Formula 3 effettuerà una serie di giri dimostrativi sulla Benetton del 1994 che fu di papà, la B194, in occasione del Gran Prempio del Belgio a Spa-Francorchamps. Sabine Kehm, manager sia del padre sia del figlio e portavoce della famiglia, ha detto alla Reuters che Mick scenderà in pista domenica prima del via al Gran Premio. Schumacher, sette volte campione del Mondo, ha conquistato la prima delle sue 91 vittorie in Formula 1 il 30 agosto del 1992 sulla pista belga, una delle sue preferite.