Motori F1: Massa, vettura speciale per l'ultimo Gp a Interlagos

A Interlagos gara speciale per Felipe Massa, che correrà il suo ultimo gran premio in Brasile (penultimo assoluto in Formula 1) con una vettura speciale. La sua Williams, infatti, porta il cognome del pilota 35enne al posto del main sponsor sulla carena e la scritta "Obrigado" sull'alettone posteriore per ringraziare i tifosi del suo Paese.