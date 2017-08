Motori F1, Massa: Gran Premio davanti alla tv

Dopo il malore che lo ha costretto a saltare le qualifiche e il GP d'Ungheria, Felipe Massa è tornato a casa per cercare di recuperare in vista del prossimo Gran Premio. "Mi riposo e guardo la gara in buona compagnia, facendo il tifo per i miei compagni di team. Buona fortuna Paul Di Resta e Lance Stroll!", ha scritto il pilota brasiliano su Instagrama commento di una foto in compagnia del figlio.