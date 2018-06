Motori F1 in Canada, Winnie Harlow sbandiera un giro prima

Piccola grande gaffe, per fortuna senza conseguenze, per Winnie Harlow: la modella canadese, incaricata di sventolare la bandiera a scacchi alla fine del gp di Formula 1 di casa, ha effettuato il gesto un giro prima, alla 69.ma tornata sulle 70 previste. I piloti, in ogni caso, non si sono lasciati distrarre e hanno continuato sino alla vittoria finale di Vettel. Per evitare contestazioni, la classifica finale del gp è stata approvata al giro numero 68. Harlow su Instagram, si è scusata: "Quando ti dicono di sventolare troppo presto..per fortuna nessuno si è fatto male". Questa la spiegazione: "Cattiva comunicazione con l'ufficiale che cura lo start e l'arrivo - le parole del direttore di gara Charlie Whiting, citato da Motorsport.com - credeva fosse l'ultimo giro, ha chiesto conferma e l'ha avuta. Ma chi gliel'ha data non pensava fosse una domanda, bensì un'affermazione: così è nato l'equivoco".