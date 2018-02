Motori F1, ecco la McLaren 2018: presentata la MCL33

La rivoluzione McLaren per il 2018 si basa su due aspetti: la nuova power unit (Renault al posto di Honda, come voleva Alonso) e nell'arancione acceso della MCL33 presentata oggi. La vettura di Woking deve segnare il riscatto degli ultimi tre deludenti anni, particolare l'alettone anteriore con tre sfoghi dell'aria nei piloni. "Sono curioso ed eccitato di provarla e spero di riuscire a sfruttarne il potenziale, sembra bella e ben fatta. Unendo i punti forti dell'anno scorso, come il telaio, con il nuovo motore Renault, faremo un passo avanti" ha detto Alonso.