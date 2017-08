Motori F1, Alonso augura buone vacanze in pit-lane

Divertente post-gara per Fernando Alonso: il pilota della McLaren si è seduto su una sedia a sdraio sotto il podio, direttamente nella pit-lane, mostrando il cartello "La Formula 1 vi augura buone vacanze". Il campionato mondiale infatti va in pausa, si torna il 27 agosto in Belgio