Motori Ducati, presentata la Desmosedici 2018

A Borgo Panigale è tempo di 2018, svelata la Ducati Desmosedici per la nuova stagione di MotoGP. Andrea Dovizioso, dopo aver sfiorato il Mondiale lo scorso anno, rilancia la sfida: "È normale ambire a qualcosa di più. L'obiettivo è giocarci il campionato con ancora più spinta, per essere più competitivi nelle piste dove non abbiamo fatto il podio". Così Jorge Lorenzo: "Abbiamo una squadra e una moto pronte per vincere. Il mio obiettivo è continuare a crescere e offrire la migliore versione di Jorge Lorenzo da sempre. Se sarà così, rischiamo di vincere molte gare...".