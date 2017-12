Motori Chi: finita la storia tra Iannone e Belen

La crisi estiva tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez non si sarebbe ricomposta: secondo "Chi", i due si sarebbero definitivamente lasciati. La rivista mostra anche l'incontro in un ristorante tra i due dove la modella argentina avrebbe ribadito al pilota Suzuki che al momento c'è spazio nella sua vita solo per il figlio Santiago anche se qualcuno pensa che dietro la scelta ci sia un riavvicinamento all'ex Stefano De Martino.