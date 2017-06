Motori Belen osserva dai box il ritorno di Iannone

In Malesia, Andrea Iannone è tornato in sella alla Ducati dopo le quattro corse saltate a causa della frattura alla vertebra rimediata nelle libere del gp di San Marino. Il pilota italiano ha chiuso settimo le qualifiche a Sepang e, forse anche per buon auspicio, si è portato in Asia pure Belen Rodriguez: la fidanzata vip ha seguito ai box la prova di Iannone.