Altri Sport Alonso, casco con dedica ad Hayden

Prosegue bene l'avventura di Fernando Alonso alla 500 miglia di Indianapolis. Lo spagnolo partirà quinto nella gara del 29 maggio, unico rookie nei primi nove in qualifica, e ha voluto ricordare Nicky Hayden - in coma per un incidente in bici - con una dedica speciale sul casco.