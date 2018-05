Wanda Nara, messaggio a Sampaoli: "La gente vuole Icardi"

Nonostante i 29 gol realizzati in questo campionato (capocannoniere insieme a Ciro Immobile), Mauro Icardi non è stato convocato dal ct dell'Argentina Jorge Sampaoli per i Mondiali in Russia.



Come prevedibile Wanda Nara, moglie del capitano dell'Inter, è intervenuta sui social per rincuorare il marito: "La gente ti vuole senza conoscerti, ti ama, un popolo intero. Tu non giochi per un club argentino.... Questo rende più grande l’amore dei tuoi compagni che sanno davvero chi sei. Orgoglio, capitano!". Destinatario del messaggio anche e soprattutto il ct dell'Albiceleste...