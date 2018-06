Uruguay-Portogallo, Tabarez: "CR7 non mi toglie il sonno". Santos: "Passiamo noi"

Non solo Francia-Argentina. Negli ottavi di finale del Mondiale domani sera (alle 20 in diretta tv esclusiva su Canale 5) si affrontano anche Uruguay e Portogallo. Alla vigilia della sfida Oscar Washington Tabarez non si preoccupa di Ronaldo: "Cristiano è nell'élite dei migliori attaccanti al mondo ma non mi toglie il sonno e non è un'ossessione". Più in generale il Maestro è ottimista sull'esito del match: "Abbiamo le armi per fare la nostra gara e stiamo bene. Penso sarà un bello spettacolo, ma dovessimo giocare male e vincere sarò contentissimo ugualmente. Modestamente penso che abbiamo le armi per sfidare il Portogallo. Siamo arrivati qui come volevamo e ora siamo vicini a realizzare i nostri sogni".



Decisamente più spavaldo Fernando Santos: "Ammetto che ho molta fiducia nei miei. Con tutto il rispetto, voglio sbilanciarmi e dico che alla fine vinceremo e passeremo noi anche se loro hanno giocatori del calibro di Bentancur, Vecino, Caceres, Godín e Gimenez, per non parlare dei due davanti, Cavani e Suarez". L'allenatore lusitano quindi aggiunge: "Quanto dipendiamo da Ronaldo? Mi aspettavo questa domanda, ho vinto un caffè che avevo scommesso perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivata. Ronaldo se gioca da solo perde, se giochiamo in undici possiamo vincere. Può segnare anche tre gol ma se non lo fa assieme alla squadra non si può arrivare in fondo a vincere".