Uruguay, Godin ai compagni: "Oggi giochiamo per loro"

"Oggi giochiamo per la madre, per il padre, per la famiglia, per l'amico, per il vicino, e nessuno sforzo sarà piccolo". L'eco di Al Pacino e dei centimetri di Ogni maledetta domenica risuona nelle parole di Diego Godin: il mondo intero ha visto l'immagine di Cristiano Ronaldo che all'intervallo dava la carica ai compagni, salvo perderla troppo presto personalmente in campo dopo il 2-1 di Cavani. Nessuno ha inquadrato il capitano dell'Uruguay che arringava la Celeste e allora ci ha pensato il c.t, Oscar Washington Tabarez a rivelare il contenuto del suo discorso.



"Ciò che ci diciamo sempre - ha spiegato Godin - è che le partite si vincono per dettagli. Si lavora e si può andare avanti. Ma questi giocatori lo sentono diversamente il calcio e volevo trasmettere un po' di quello che si sente in Uruguay: giocare ogni pallone con ciò che ci trasmettono le nostre famiglie e tutti gli uruguaiani, lottare per ogni pallone, ecco cosa vogliono. Volevo far capire ai miei compagni che in questo non potevano sbagliare".



Non lo hanno fatto e ironia della sorte l'unico errore che poteva costar caro l'ha commesso proprio Godin, lasciando libero Pepe di segnare l'1-1. Ma per sua fortuna ci ha pensato Cavani. "Non spio i giocatori - ha detto Tabarez - ma quando siamo entrati in campo, mi sono mosso un po' tardi e ho sentito Godin fare la sua arringa. E quando uno vede come hanno giocato i ragazzi, che non si sono risparmiati per niente, anche adesso che parliamo di infortuni ti rendi conto che hanno fatto il massimo. È qualcosa che abbiamo dentro".