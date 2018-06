Tunisia, c'è il Ramadam: il portiere finge un infortunio

Da simulatore a eroe dei suoi compagni. È il 49esimo minuto dell’amichevole tra Turchia e Tunisia, la penultima per gli ospiti prima di affrontare la Spagna e partire per il Mondiale russo, e il portiere degli africani, Mouez Hassen, crolla a terra dopo un lieve scontro di gioco e finge un infortunio alla spalla. La partita si ferma e i suoi compagni credenti, per cui è vietato bere e mangiare dall’alba al tramonto, sono corsi a bordocampo per rifocillarsi. La stessa scena si era verificata al 58’ dell’amichevole contro il Portogallo, conclusa sul punteggio di 2-2 esattamente come quella contro i padroni di casa della rassegna iridata.

Mouez Hassen touché lors d'un contact aérien avec un joueur turc,les Aigles de Carthage en profitent pour romprent le jeûne avec quelques barres énergétiques,des dattes et de l'eau

#Ramadan #Iftar #TUNTUR(2-2)