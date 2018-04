Svezia, Johnsson: "Ci siamo qualificati senza Ibrahimovic"

La presenza (eventuale) di Zlatan Ibrahimovic al Mondiale in Russia rischia di spaccare la Svezia. Nella giornata di ieri l'attaccante dei Los Angeles Galaxy era stato chiaro: "Certo che vado alla Coppa del Mondo, ma questa è l'unica cosa che posso dire perché altrimenti mi criticano, devo stare attento alle parole che pronuncio in questo periodo".



A stretto giro di posta Karl-Johan Johnsson, secondo portiere della Nazionale, ha replicato così: "Non ho idea se verrà convocato o meno, dipenderà dal tecnico, ma noi ci siamo qualificati senza di lui".



L'estemo difensore del Guingamp, nell'intervista a Main Opposée, non usa mezzi termini: "Lui è un egoista, un individualista sia come persona che come giocatore. Noi invece siamo un gruppo".



"Non ho dubbi che se venisse convocato - prosegue il 28enne - giocherebbe bene, ma noi dovremmo cambiare totalmente il nostro gioco, perché tutto sarebbe subordinato a lui e alle sue giocate. Non sono così sicuro che il tecnico voglia nuovamente modificare tutto".