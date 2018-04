Svezia, Ibrahimovic: "Io al Mondiale? Skyhöga"

Skyhöga. Zlatan Ibrahimovic vuole costringere il mondo a imparare anche un po' di svedese perché è così che l'attaccante si esprime su Twitter. O meglio, il post è tutto in inglese e, quasi a creare ulteriore suspence, il giocatore aggiunge l'ultima parola nella propria lingua madre. Significato? Su Google Translate viene fuori "impennata", letteralmente sta per "tendente al cielo". In altri termini: altissime. A cosa si riferisce? Semplice, alle sue possibilità di giocare il Mondiale.



The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 15 aprile 2018

Nei giorni scorsi Ibra era già venuto allo scoperto spiegando che dipendeva soltanto da lui, né dal c.t., né dalla Fifa ( per questioni di sponsor ): insomma, se lui ci avesse ripensato (a proposito del ritiro dalla nazionale), allora sarebbe tornato. Evidentemente l'ha fatto: forse quando, dopo l'Europeo, decise di lasciare la sua, non credeva che i compagni avrebbero potuto centrare il traguardo. E invece, proprio a danno dell', gli scandinavi hanno superato il playoff. E ora si giocheranno le chance mondiali quasi certamente col più forte della loro storia.Ibra ha detto addio al Manchester United trasferendosi ai Los Angeles Galaxy anche e soprattutto per questo. In Premier non trovava più spazio dopo l'infortunio rimediato ad aprile (rottura del crociato), mentre nell'ultima giornata in Mls è andato ancora a segno dimostrando di essersi pienamente ristabilito. A ritmi un po' più blandi fa ancora la differenza...