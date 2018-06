Svezia, Forsberg contro la Germania: "Comportamento disgustoso"

Polemiche roventi al termine di Germania-Svezia e non soltanto per il clamoroso errore dell'arbitro Marciniak. "I tedeschi ci hanno mancato di rispetto. È un comportamento disgustoso quando salti apposta davanti agli avversari e festeggi in quel modo (pure davanti alla panchina svedese ndr)" l'affondo di Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia, ai microfoni della tv nazionale.



Anche la Federcalcio ha commentato quanto accaduto al triplice fischio finale: "Alcuni calciatori tedeschi hanno celebrato la vittoria correndo contro di noi e facendo dei gesti irrispettosi. Questo ci ha fatto terribilmente arrabbiare. Molti calciatori sulla nostra panchina hanno reagito. Andersson ha riferito che non c’entra il ct Joachim Löw".

LE SCUSE DELLA GERMANIA

La nazionale tedesca si è scusata per il comportamento eccessivamente emotivo dopo la vittoria di ieri all'ultimo minuto contro la Svezia. Le scuse sono state pubblicate sulla pagina twitter della nazionale. "E' stata una partita molto emotiva. Alla fine, la reazione e i gesti dello staff sono stati forse eccessivi e questo non è nel nostro stile. Chiediamo scusa all'allenatore svedese e al suo staff." Al termine della partita Germania-Svezia, finita 2-1 per la nazionale tedesca, il ct svedese Jan Andersson si è lamentato della reazione dei membri dello staff tedesco che, dopo il gol decisivo di Toni Kroos, hanno esultato di fronte alla panchina della Svezia con gesti inopportuni".