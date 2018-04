Spagna, "schiaffo" alla Serie A: fuori Suso, Callejon e Luis Alberto

Sembra uno schiaffo alla Serie A, sono le scelte di un c.t. che ha l'imbarazzo della scelta, per sua fortuna. Suso, Callejon e Luis Alberto, tre protagonisti nel nostro campionato con le maglie di Milan, Napoli e Lazio, rischiano di restare tutti a casa quest'estate, come i loro colleghi italiani, mentre gli altri giocheranno il Mondiale in Russia. Di sicuro saranno contenti Gattuso, Sarri e Inzaghi di averli a disposizione durante la sosta in programma la prossima settimana, visto che tutti e tre sono stati esclusi dai convocati per le amichevoli della Spagna contro Germania e Argentina in programma rispettivamente a Dusseldorf e a Madrid (stadio Wanda Metropolitano) il 23 e 27 marzo.



In Spagna, tra l'altro, non si parla dei tre "italiani", ma dell'altro escluso eccellente, Alvaro Morata, che nell'ultimo periodo ha perso il posto da titolare al Chelsea. Vista l'indisponibilità del 'blaugrana' Busquets, Lopetegui lo ha rimpiazzato con Parejo del Valencia, mentre le altre novità sono l'ex viola Marcos Alonso, ora al Chelsea, e Rodri del Villarreal. In attacco il c.t. punta su Diego Costa e Iago Aspas.



Questi i convocati della Spagna:

Portieri: Kepa (Athletic Bilbao), De Gea (Manchester United) e Reina (Napoli);

Difensori: Jordi Alba e Piquè (Barcellona), Marcos Alonso e Azpilicueta (Chelsea), Carvajal, Nacho e Sergio Ramos (Real Madrid), Odriozola (Real Sociedad);

Centrocampisti: Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Saul e Koke (Atletico Madrid), Iniesta (Barcellona), David Silva (Manchester City), Dani Parejo (Valencia), Rodri (Villarreal);

Attaccanti: Asensio e Lucas Vazquez (Real Madrid), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo).