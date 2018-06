Spagna, problema al ginocchio per Piqué: dovrebbe esserci col Portogallo

A quattro giorni dall'esordio Mondiale nel derby iberico contro il Portogallo piccolo allarme per la Spagna. Gerard Piqué ha lasciato precauzionalmente l'allenamento per via di un problema al ginocchio sinistro.



Le condizioni del difensore del Barcellona verranno monitorate nei prossimi giorini ma filtra ottimismo da ambienti vicini alla federazione spagnola: il centrale dovrebbe essere regolarmente in campo nella sfida contro CR7 e compagni.



Chi invece potrebbe saltare il match con i lusitani è Daniel Carvajal, nonostante sia il lavoro per recuperare: il terzino si era infortunato nella finale di Champions League contro il Liverpool riportando una lesione muscolare alla coscia destra.