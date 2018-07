Spagna, Luis Enrique nuovo ct: ha firmato un contratto biennale

Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio, Luis Rubiales, al termine della riunione del consiglio direttivo di oggi a Madrid.



"Abbiamo approvato all'unanimità - ha detto Rubiales - l'ingaggio di Luis Enrique come selezionatore, per i prossimi due anni". L'allenatore è reduce da un anno 'sabbatico' dopo aver lasciato il Barcellona, con cui ha vinto la Champions nel 2015. In precedenza aveva diretto Barça B, Roma, e Celta Vigo e negli ultimi mesi il suo nome era stato accostato al Chelsea.



Per le Furie Rosse si tratta del terzo allenatore in tre settimane: dopo l'esonero di Lopetegui il 13 giugno (a causa della firma con il Real Madrid) la panchina era stata affidata a Hierro che ieri ha chiuso il suo rapporto con la Nazionale: ai Mondiali la Roja ha deluso chiudendo la sua corsa agli ottavi (eliminazione con la Russia ai rigori).

Concluye la comparecencia de @LuisRubiales, presidente de la @rfef. @LUISENRIQUE21 firma por dos años para dirigir a la @SeFutbol.



¡¡SUERTE, MÍSTER!!#BienvenidoLuisEnrique pic.twitter.com/36iEAKQ615 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 9 luglio 2018