Spagna, Lopetegui non farà il Mondiale: in panchina Hierro

Clamoroso, storico, mai successo: a un giorno dall'inizio del Mondiale di Russia 2018 la Spagna, una delle grandi favorite del torneo, ha esonerato il ct Lopetegui, che aveva rinnovato soltanto 20 giorni fa, ma poi ha accettato la proposta triennale del Real Madrid.

"Vengo qua in nome della Federazione - ha esordito in conferenza stampa il presidente della Federcalcio spagnola Rubiales - per comunicare la decisione di esonerare Lopetegui. È uno dei grandi protagonisti per la nostra presenza in Russia, ma siamo obbligati a farlo. Lo ringrazio per quanto fatto, ma devo mandare un messaggio chiaro a tutti quelli che lavorano per la Federazione. La Roja è la squadra di tutti gli spagnoli e a volte devono essere prese delle decisioni. Ci siamo trovati di fronte ad una situazione inattesa, la RFEF si è trovata costretta a mandare un messaggio forte a tutti".

Una decisione clamorosa e inattesa, perché i giocatori delle Furie Rosse si erano schierati con il ct e secondo Marca avevano anche mandato un messaggio diretto a Rubiales: "Questo non è un club, siamo qua per vincere un Mondiale. Tutta questa situazione ci sta danneggiando. Anche se sei arrabbiato, metti da parte l'orgoglio e lasciaci giocare".

Niente da fare, il presidente è stato irremovibile: "Lopetegui ha svolto un lavoro impeccabile - ha spiegato - purtroppo le cose sono state fatte senza rendere partecipe la RFEF e su questo non possiamo passare sopra. Adesso, a due giorni dal Mondiale, dobbiamo solo lavorare visto che c'è tanto da fare. Se mi sento tradito da Lopetegui? Lui poteva parlare con altri, non mi sento tradito".

"Cercheremo di toccare il meno possibile il corpo tecnico - ha aggiunto - Ho un ottimo rapporto coi giocatori, siamo vicini, ma la situazione è estremamente complessa. Ho parlato con lo spogliatoio e posso garantirvi che faranno di tutto per arrivare il più lontano possibile. Purtroppo ci siamo trovati di fronte a questa situazione difficilissima da gestire".

Ufficiale, la panchina va a Hierro