Spagna, Iniesta si ritira: "Decisione difficile ma è il momento giusto"

La sconfitta con la Russia ha messo fine ai Mondiali 2018 della Spagna, una delle grandi favorite. C'è chi potrà riprovarci tra quattro anni in Qatar, di sicuro non Andres Iniesta: il centrocampista spagnolo ha annunciato il ritiro dalla nazionale con una lunga lettera pubblicata sui social.



"Non scorderò mai il primo giorno che ho vestito la maglia della Spagna, a 15 anni. Un sogno ma anche una responsabilità, per questo ho sempre cercato di dare il massimo - scrive Iniesta -. Sono stato fortunato a giocare in un periodo di grandi campioni spagnoli, abbiamo raggiunto grandi risultati come sognavamo da piccoli ma anche sofferto grandi delusioni: ringrazio tutti i compagni con cui ho giocato".



L'ex Barcellona, appena passato al Vissel Kobe in Giappone, continua: "Non è una decisione facile ma ho sempre detto che avrei fatto il meglio per la Spagna, che ha dalla sua parte un futuro luminoso visti i tanti giocatori giovani forti pronti ad emergere". Infine ringraziamenti alla famiglia, a tutti i ct con menzione speciale per Aragones ("che mi ha fatto debuttare") e un saluto: "Siempre con la ROJA!".