Spagna, 'Fracaso' firmato Hierro: Diego Costa l'aveva avvertito

La tempesta si scatena alle 18.32 di domenica, il piede sinistro di Akinfeev dà un calcio alla Spagna intera e la pioggia inizia a scendere sui volti degli uomini in rosso, rigati dalla tremenda percezione di aver defenestrato altri 4 anni. Il crollo della Spagna è un film thriller che ha un prima e un dopo, un punto di rottura, identificabile con queste parole.

L’annuncio di Lopetegui al Real Madrid due giorni prima dell’inizio del Mondiale spacca la Federazione spagnola, costretta a scegliere tra una gestione nobile e una oculata: si opta per la prima, dentro subito Hierro e la Spagna tritatutto vista nelle qualificazioni comincia piano piano a sbriciolarsi, arrampicandosi a fatica sulla cima del girone per poi precipitare contro la Russia, in una partita dai retroscena emblematici:

La miglior rappresentazione di uno spogliatoio tutt’altro che coeso è tutta in queste immagini, retroscena preziossissimo sull’errore "fatale" di Koke che spalanca la strada alla qualificazione della Russia: lo sguardo di Diego Costa che cerca Hierro per incenerirlo è il riflesso condizionato di una scelta non condivisa e discussa durante la scelta dei tiratori, quando sconsiglia vivamente il compagno di squadra all’Atletico Madrid. Così subito, dopo il suo errore, va a caccia di Hierro con lo sguardo per poi esprimersi a chiare lettere: “io l’avevo detto”. A poco servono le spiegazioni nel post partita, a nulla la consolazione di un allenatore che ha provato a prendersi sotto braccio una squadra ostaggio di un tiki-taka mai così sterile, con più di mille passaggi. Praticamente un esercizio di stile.

Perché la certezza è che questo sia stato l’ultimo Mondiale di chi ha regalato l’unico Mondiale alla Spagna, quell’Iniesta che si porta via un pallone pieno di tristezza per aver chiuso così. Il dubbio fortissimo, invece, è che possa essere il punto di partenza per tanti come Rodrigo, anche se si diceva già 4 anni fa dopo l’eliminazione al girone, o nel 2016 dopo quella agli ottavi negli ultimi Europei. Per adesso, anche stavolta, i giornali spagnoli sono costretti a parlare di una vera e propria catastrofe sportiva, un pugno durissimo che lascia un misto di frustrazione e rabbia a tutti. E che lascerà ancora parecchie scorie, da smaltire in fretta.