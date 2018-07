Senegal, protesta contro la Fifa: "Il Giappone andava punito"

A pochi giorni dalla beffarda eliminazione dal Mondiale, la federcalcio del Senegal fa sentire la propria voce e invia due lettere di protesta alla Fifa. Gli africani hanno chiuso il gruppo H al secondo posto, a pari merito col Giappone, ma avendo subito più cartellini gialli sono rimasti fuori dagli ottavi. A rendere ancora più cocente la delusione per Kouibaly e compagni è stato il modo in cui è arrivato il verdetto, visto che, dopo il gol della Colombia, a chilometri di distanza Polonia e Giappone hanno vistosamente rallentato il ritmo smettendo di fatto di giocare.



"La federazione ritiene che la nazionale giapponese ha smesso letteralmente di giocare contro la Polonia non appena il risultato della partita parallela si è volto a loro favore - si legge nella lettera - Siamo delusi dalla mancanza di fair play del Giappone. In futuro la Fifa deve punire le squadre che giocano così. La regola del fair play così non ha senso"