Salah, l'Egitto è fiducioso: "Non salterà il Mondiale"

"Spalla o clavicola rotta". Ieri sera, dopo la finale di Champions persa contro il Real Madrid, Jurgen Klopp era molto pessimista sulle condizioni di Mohamed Salah, costretto a uscire al 30' del primo tempo per un infortunio alla spalla sinistra in seguito a un contrasto con Sergio Ramos.



La Federazione egiziana, attraverso un tweet, ha però 'ridimensionato' la diagnosi del tecnico del Liverpool: "Durante il contatto telefonico per verificare le condizioni di Salah, i medici hanno comunicato che lo shock riguarda l'articolazione della spalla, come emerso dalla radiografia. Il dottor Abu Ela ha espresso il suo ottimismo sul fatto che Salah possa partecipare alla prossima Coppa del Mondo".



L'attaccante ex Roma potrebbe dunque fermarsi per risolvere il problema fisico ma prenderebbe parte comunque alla competizione al via il prossimo 14 giugno (l'Egitto è inserito nel gruppo A con Russia, Uruguay e Arabia Saudita).