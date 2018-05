Salah, il Mondiale è più lontano: "3-4 settimane di stop"

Le lacrime di Salah non si fermano. L'attaccante del Liverpool, uscito malconcio per un infortunio alla spalla rimediato durante la finale di Champions League contro il Real Madrid, con ogni probabilità non potrà giocare il Mondiale di Russia che inizierà il prossimo 14 giugno.

Negli ultimi giorni l'attaccante egiziano si era detto fiducioso circa un suo recupero per la rassegna iridata, ma il fisioterapista del Liverpool, Ruben Pons, intervistato da Marca lascia poche speranze ai tifosi africani: "In linea di principio saranno tre o quattro settimane di stop, ma tenteremo di ridurre i tempi. Il grande obiettivo è proprio questo. Una volta capita l'entità dell'infortunio abbiamo iniziato a pianificare il recupero. Mohamed è triste, ma allo stesso tempo concentrato per cercare di farsi trovare pronto all'appuntamento".

Sarà quindi una corsa contro il tempo per regalare il sogno Mondiale a Salah: l'esordio dell'Egitto contro l'Uruguay è fissato per il 15 giugno.