Russia 2018, vuoi scommettere? I Mondiali secondo i bookmakers

Brasile, Germania, Spagna. Ecco il podio Mondiale secondo i bookmakers. Per la nazionale verdeoro è la consueta condanna quadriennale. Non c'è rassegna iridata in cui il futbol bailado non sia in cima ai pronostici, ma questa volta il gruppo del commissario tecnico Tite, dopo aver dominato il girone sudamericano di qualificazione (lasciando l'Argentina a distanza siderale), può davvero centrare il bersaglio grosso (che sarebbe il sesto).

Non ha sulle spalle la micidiale pressione di quattro anni fa quando si sciolse in casa in semifinale contro la Germania. Le scorie di quel 7-1 le ha portate via il tempo e il recupero di Neymar, dopo la frattura, quattro mesi fa, a un piede, aumenta le chances di vittoria finale. Un euro puntato sul Brasile ne vale cinque, sulla Germania il guadagno sale a cinque euro e mezzo, mentre la Spagna è quotata a sette.

L'Argentina di Messi è la quinta favorita, superata anche dalla Francia, davanti a Belgio, Inghilterra e Portogallo. Per mettere a segno la doppietta Champions League/Coppa del Mondo, Cristiano Ronaldo dovrà battere anche la diffidenza delle agenzie di scommesse. Ventotto è la quota riservata ai campioni d'Europa, non ritenuti, evidentemente, abbastanza credibili per ripetere l'impresa di due anni fa in Francia.

E CR7 ne paga le conseguenze nella classifica dei probabili capocannonieri. Messi e Neymar sono i favoriti, a dieci contro uno, terzo il francese Griezmann, solo quarto il Pallone d'Oro portoghese, che paga 16 volte la posta come Timo Werner, Gabriel Jesus ed Harry Kane. Salendo con la quota si trova Romelu Lukaku del Belgio (a 18), che precede la coppia uruguaiana formata da Edinson Cavani e Luis Suarez, rispettivamente a 22 e 25.

La sfida Messi-Neymar è accesa anche nella scommessa giocata sul miglior giocatore del Mondiale. L'argentino ottenne il riconoscimento nel 2014 e il suo bis è dato a 9 volte la posta, mentre il trionfo di Neymar scende a 7,50. Offerta a doppia cifra per Cristiano Ronaldo, dato a 15,00 alla pari di Griezmann. E per la serie le scommesse impossibili, occhio a Panama, Tunisia e Arabia Saudita: se una di loro dovesse vincere il Mondiale, un euro si moltiplicherebbe addirittura per mille.