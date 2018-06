Russia 2018, Uruguay-Arabia Saudita 1-0: Celeste agli ottavi

Missione compiuta per l'Uruguay, ma per la brillantezza e lo spettacolo passare un'altra volta. La Celeste centra il secondo successo in altrettante partite e stacca il pass per gli ottavi di finale, ma l'1-0 con cui regola la modesta Arabia Saudita (venuto dopo la prova incolore contro l'Egitto) lascia più di qualche dubbio sulle reali possibilità della nazionale di Tabarez di andare molto avanti nel Mondiale. A capitan Godin e compagni basta un gol del Pistolero Suarez a metà del primo tempo (grave incertezza di Al Owis in uscita), lunedì 25 alle 16 la sfida contro la Russia padrone di casa per il primo posto del Gruppo A.

Uruguay-Arabia Saudita 1-0 (cronaca, tabellino e classifica)

Dopo la faticosa vittoria dell'esordio contro l'Egitto, l'Uruguay va a caccia degli ottavi e per conquistarli Oscar Washington Tabarez schiera Vecino alle spalle della coppia Cavani-Suarez. Il ct Pizzi risponde cambiando tre elementi rispetto al pessimo esordio contro la Russia e, almeno in avvio, raccoglie i frutti sperati. L'Uruguay è pericoloso dopo 2' con Suarez, ma poi l'Arabia Saudita si compatta ed è brava a rallentare il ritmo e chiudere ogni spazio cercando di colpire in contropiede ma pagando spesso errori di precisione. Cavani sciupa una buona occasione al 12', dieci minuti dopo la partita si sblocca: Al Owais esce in maniera scriteriata su calcio d'angolo e spalanca la porta a Suarez, che tutto solo di sinistro fa 1-0 e festeggia al meglio la sua presenza numero 100 con la maglia della Celeste. Dopo aver subito il gol l'Arabia ha un'ottima reazione e si dimostra più propositiva rendendosi pericolosa in due occasioni, ma il difetto è sempre la precisione: si va al risposo con l'Uruguay avanti seppur di misura.

La ripresa inizia senza cambi e con Suarez subito pericoloso su calcio di punizione, ma dopo pochi minuti il ritmo torna ad essere blando e le emozioni scarseggiano. L'Uruguay amministra la partita senza però mai chiuderla, l'Arabia prova timidamente a rendersi pericolosa, ma i suoi attaccanti non riescono a risolvere il rebus rappresentato dalla collaudatissima coppia centrale formata da Gimenez e Godin. Vista la scarsa velocità dei suoi, Tabarez prova a dare una scossa gettando nella mischia Torreira e Laxalt al posto del Cebolla Rodriguez e di uno spento Vecino (60'), due minuti dopo Cavani serve splendidamente per Sanchez che di testa mette alto da ottima posizione. L'Uruguay spinge il giusto e non si sbilancia mai, all'Arabia manca qualità, ne viene fuori un secondo tempo francamente bruttino, l'emozione più grande arriva all'80', quando Cavani devia in modo involontario un tiro da fuori di Torreira e va a pochi centimetri dal gol del raddoppio. Cinque minuti dopo ancora il Matador alla ricerca del suo primo gol mondiale, ma dopo una super azione personale l'attaccante del Psg spara sul portiere avversario. Poco male, l'1-0 basta alla Celeste, che con questo risultato vola agli ottavi in compagnia della Russia (si giocheranno il primo posto nello scontro diretto).