Russia 2018, Uruguay-Arabia Saudita 1-0

Uruguay-Arabia Saudita 1-0 (cronaca, tabellino e classifica)

Dopo la faticosa vittoria dell'esordio contro l'Egitto, l'Uruguay va a caccia degli ottavi e per conquistarli Oscar Washington Tabarez schiera Vecino alle spalle della coppia Cavani-Suarez. Il ct Pizzi risponde cambiando tre elementi rispetto al pessimo esordio contro la Russia e, almeno in avvio, raccoglie i frutti sperati. L'Uruguay è pericoloso dopo 2' con Suarez, ma poi l'Arabia Saudita si compatta ed è brava a rallentare il ritmo e chiudere ogni spazio cercando di colpire in contropiede ma pagando spesso errori di precisione. Cavani sciupa una buona occasione al 12', dieci minuti dopo la partita si sblocca: Al Owais esce in maniera scriteriata su calcio d'angolo e spalanca la porta a Suarez, che tutto solo di sinistro fa 1-0 e festeggia al meglio la sua presenza numero 100 con la maglia della Celeste. Dopo aver subito il gol l'Arabia ha un'ottima reazione e si dimostra più propositiva rendendosi pericolosa in due occasioni, ma il difetto è sempre la precisione: si va al risposo con l'Uruguay avanti seppur di misura.

La ripresa inizia senza cambi e con Suarez subito pericoloso su calcio di punizione, ma dopo pochi minuti il ritmo torna ad essere blando e le emozioni scarseggiano. L'Uruguay amministra la partita senza però mai chiuderla, l'Arabia prova timidamente a rendersi pericolosa, ma i suoi attaccanti non riescono a risolvere il rebus rappresentato dalla collaudatissima coppia centrale formata da Gimenez e Godin. Vista la scarsa velocità dei suoi, Tabarez prova a dare una scossa gettando nella mischia Torreira e Laxalt al posto del cebolla Rodriguez e di uno spento Vecino, due minuti dopo Cavani serve splendidamente per Sanchez che di testa mette alto da ottima posizione..