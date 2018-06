Russia 2018, Szczesny: "Buffon farà il tifo per la Polonia". Ma Higuain: "Simpatizzerà per l'Argentina"

I Mondiali in Russia non potrà giocarli (brucia ancora la clamorosa eliminazione dell'Italia contro la Svezia) ma soltanto guardarli in tv sulle reti Mediaset. Gigi Buffon a quanto pare davanti al piccolo schermo farà il tifo per una squadra in particolare, ovvero la Polonia come ha rivelato il numero uno della Nazionale di Nawalka ed ex compagno del portiere alla Juve, Wojciech Szczesny.



Tuttavia le parole di Szczesny contrastano con quelle pronunciate da Gonzalo Higuain a Espn: "È stato meraviglioso giocare con Gigi, essere suo amico, posso solo dire che è un grandissimo dentro e fuori dal campo. Mi ha detto che ci guarderà, sicuramente simpatizzerà per l'Argentina..".



Chi dei due ha ragione? Forse entrambi perché Buffon probabilmente seguirà con un occhio di riguardo tutte le squadre (e sono tante) dei giocatori che fino a qualche settimana fa condividevano con lui lo stesso spogliatoio.