Russia 2018, su Premium le partite in prima serata in 4K

Il Mondiale di calcio 2018 per la prima volta sarà targato Mediaset, con le 64 partite trasmesse in chiaro e in alta definizione oltre a un canale gratuito speciale dedicato 24 ore su 24 a "Russia 2018". Grazie all’unione produttiva ed editoriale di Mediaset Italia e Mediaset España la forza televisiva dell’evento sarà raddoppiata: più immagini, più interviste, più servizi per i telespettatori italiani e spagnoli.



Ma gli abbonati Premium avranno un vantaggio in più: oltre a poter vedere tutti i match della rassegna in HD, quelli di prima serata (ore 20 italiane, in totale 26 partite) saranno sempre trasmessi in qualità 4K quindi in Ultra Alta Definizione. Per l'occasione, il canale Premium Sport HD sarà dedicato tutto il giorno ai Mondiali.



Per quanto riguarda l'offerta free, la partita inaugurale del 14 giugno, Russia-Arabia Saudita, alle 17.00, sarà trasmessa su Canale 5. Tutta la prima fase verrà trasmessa in diretta su Italia Uno, ad eccezione di quattro partite. Dagli ottavi in poi, tutti i match saranno su Canale 5.



Mediaset inoltre renderà disponibili per la prima volta su tutte le tv connesse, sempre gratuitamente, tutti i match ondemand oltre a contenuti e immagini speciali. Tutta la programmazione tv sarà visibile in diretta sulle property web Mediaset che garantiranno anche continui aggiornamenti con gol e azioni salienti di ogni evento, disponibili in tempo reale durante la diretta. Prevista anche un'app gratuita con contenuti digital esclusivi.



Inoltre, Radio105 sarà la rete dei Mondiali. Previsti due contenitori nei programmi “Friends” e “Take away”, una partita in diretta tutti i giorni con il commento della Gialappa's Band e un programma speciale degli Autogol.