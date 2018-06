Russia 2018, rivoluzione Argentina: i senatori hanno scelto

Tra le strade di Buenos Aires, oggi, non resta che pregare. Perché se il Dio del Futbol ha concesso all’Argentina un’ultima, disperatissima occasione, beh, fallirla sarebbe imperdonabile.

Il Golpe, l’ammutinamento, non sarà riuscito, eppure la dice lunga su quanto lo spogliatoio della Seleccion sia spaccato in due. Da una parte, capitan Messi, il suo vice Mascherano e i senatori, le stelle della squadra. Che avrebbero chiesto alla Federazione la testa del ct, un esonero immediato, per potersi giocare l’ultima gara con la Nigeria in piena “autogestione”.

"La riunione tecnica c’è stata - ha confermato Mascherano in conferenza stampa - ma su quello che è successo dopo ho sentito tante bugie”. “I giornalisti hanno raccontato un sacco di bugie - gli fa eco il presidente AFA, Tapia - hanno una possibilità che noi non abbiamo: manipolare la realtà"

Il presidente della Federcalcio prova a spegnere le polemiche, ma il fuoco sembra aver incenerito quella baracca che oggi è la Seleccion. Sarebbero tre, secondo la stampa argentina, le richieste della squadra al commissario tecnico. La prima: l’esclusione del portiere Caballero. La seconda: il ripristino della difesa a quattro. La terza: il ritorno nell’undici di Biglia e Di Maria. In un “pizzino”, beccato dai fotografi, sembrerebbe che il selezionatore avrebbe acconsentito a qualche cambiamento. Quel che è certo, è che Sampaoli, ormai, è un uomo solo. E in piena confusione.

E allora un Paese intero spera e si aggrappa al suo fuoriclasse. Messi è ancora a secco. Tanto si è detto sulla Pulce, il cui ultimo gol in un Mondiale risale proprio a quando affrontò la Nigeria, prossima avversaria. Nel giorno del suo 31esimo compleanno, il ritornello è sempre lo stesso: “Siempre la pelota al Diez”. La palla deve passare da Leo, costi quel che costi. Il momento per dimostrare di essere ancora il migliore è questo. Per rispondere a Ronaldo, ma soprattutto per far tornare l’Argentina in alto.