Russia 2018, Perù a rischio: si libera un posto?

L'Italia ha mancato la qualificazione ai Mondiali 2018, il verdetto del campo contro la Svezia è stato impietoso e il calcio italiano sta ancora cercando di riorganizzarsi dopo le conseguenze di quella "apocalisse". Eppure c'è chi crede che esista ancora qualche spiraglio per una possibile partecipazione azzurra, spostandoci però su un livello politico-istituzionale.

In Perù, infatti, si sta discutendo il passaggio della Federcalcio locale sotto il controllo dell'Istituto peruviano dello sport, organismo statale con funzioni di ministero, per effetto della proposta di legge di Paloma Noceda, presidente della commissione Istruzione, gioventù e sport del parlamento di Lima.

Il problema per i peruviani (qualificatisi a Russia 2018 dopo aver battuto la Nuova Zelanda nello spareggio intercontinentale) è che, se la proposta di legge venisse approvata, contravverebbe ad una legge del regolamento Fifa: nessuna federazione deve avere vincoli con i governi. La Fifa ha già chiesto informanzioni alla Federcalcio peruviana e, proprio per questo, come riporta il quotidiano locale Libero, se anche venisse approvata, sarebbe difficile avvenisse prima dell'estate: perché mancare l'occasione mondiale?

Se invece la proposta andasse in porto, il Perù verrebbe squalificato e si libererebbe un posto ai Mondiali. A quel punto avverebbe il ripescaggio di un'altra nazione, con modalità tutte da vedere. Per esempio la Nuova Zelanda prevedibilmente sarebbe in prima linea ma a quel punto potrebbero potenzialmente rientrare in gioco tutti gli altri Paesi eliminati agli spareggi, Italia compresa. Ma allora anche il Cile, arrivato dietro al Perù nel girone sudamericano di qualificazione... Insomma, meglio pensare all'Europeo 2020.

Ripescaggio? Le agenzie di scommesse "ci credono"

Uno scenario quasi da Fantacalcio si diceva, ma una speranza che - per quanto flebile - sta tentando i quotisti. Sul tabellone Sisal Matchpoint, infatti, il clamoroso colpo di scena è dato a 50,00, un sogno ai limiti del possibile (vista l'offerta a 1,01 per la bocciatura definitiva), ma che lascia uno spiraglio di speranza, soprattutto se si considera che la vittoria della Premier League da parte del Leicester era quotata 5.000 a 1. Per quanto riguarda le favorite alla vittoria finale, invece, dalle prime quote sembra che sarà corsa a tre tra Brasile, Francia e Germania (6,00), con Spagna (7,50) e Argentina (9,00) possibili outsider.