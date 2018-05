Russia 2018: Orsato, Valeri e Irrati al Mondiale

Proprio nei giorni della bufera post Inter-Juventus, arriva una buona notizia per Daniele Orsato: il fischietto veneto, 42 anni, è stato ufficialmente nominato dalla Fifa come specialista della VAR in vista dei Mondiali 2018.



Orsato, assieme a Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, fa parte della lista (composta partendo dalle nazioni in cui la tecnologia di supporto alle decisioni arbitrali è stata già testata in questa stagione) dei tredici arbitri VAR scelti per la competizione in Russia.



Ecco la lista completa: Al Jassim (Qatar), Sampaio (Brasile), Vargas (Bolivia), Vigliano (Argentina), Dankert e Zwaier (Germania), Dias Soares e Lopes Martins (Portogallo), Gil (Polonia) e Makkelie (Olanda).



Assieme a Orsato, Irrati e Valeri ci sarà anche Gianluca Rocchi che invece arbitrerà sul campo.