Russia 2018, media spagnoli contro la Polonia: "Ha usato il trucco"

Il prossimo 1 dicembre si terranno i sorteggi per stabilire i gironi di Russia 2018 e per la prima volta nella sua storia la Polonia sarà in prima fascia, grazie alla classifica che il 16 ottobre la vedeva al 6° posto del ranking FIFA. Alla base dell’ottima posizione dei polacchi, però, non ci sarebbero solo i risultati, ma anche una "strategia mirata": almeno questo è quello che sostengono i media spagnoli, che parlano di un vero e proprio "sotterfugio" (triquiñuela).

Con la Polonia in prima fascia, infatti, a retrocedere in seconda sarà la Spagna campione del mondo nel 2010, ma i quotidiani iberici (Marca e Sport su tutti) non ci stanno e accusano Lewandowski e compagni. Ma quale sarebbe questo trucchetto? Quello di non disputare più, dal novembre 2016 (quando pareggiò per 1-1 con la Slovacchia), partite amichevoli, nelle quali c'è poco da guadagnare e molto da perdere. Giocare meno per avere meno possibilità di perdere o pareggiare e dunque non vedersi sottrarre dal ranking i punti preziosi conquistati nelle partite ufficiali.

È vero che di recente la Polonia ha giocato (pareggiando e perdendo) due amichevoli contro Uruguay e Messico, ma questi risultati non entreranno nel calcolo del ranking valido per il sorteggio di Mosca: il prossimo aggiornamento sarà infatti il 23 novembre, appena una settimana prima del verdetto delle urne. I quotidiani spagnoli parlano di una strategia deliberata, grazie alla quale i polacchi hanno potuto conservare le posizioni guadagnate in classifica durante l’Europeo (quando furono eliminati ai quarti dal Portogallo) e incrementare il bottino con un girone di qualificazione al Mondiale quasi perfetto (8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Strategia o meno, comunque, il 1 dicembre la Polonia sarà in prima fascia, mentre la Spagna no. La nazionale di Lopetegui occupa infatti l'ottavo posto nel ranking: le squadre in prima fascia sono esattamente 8, ma uno slot è da riservare alla Russia che ospita la competizione.