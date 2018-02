Russia 2018, Maradona: "Biglia e Icardi non meritano l'Argentina"

Che i rapporti tra Diego Armando Maradona (da sempre dalla parte di Maxi Lopez nella querelle con Wanda Nara) e Mauro Icardi non fossero idilliaci è risaputo da tempo ma questa volta il Pibe de Oro oltre ad attaccare il capitano dell'Inter se l'è presa anche con l'altra sponda del Naviglio.



Ma partiamo dal nerazzurro: "Tevez merita il Mondiale in Russia senza ombra di dubbio, non c'è nulla di meglio. Stiamo raschiando il fondo del barile per trovare un numero nove. Il Pipa (che in Argentina sarebbe Benedetto ma molti media hanno comunque citato Higuain, ndr) merità un'opportunità, vale dieci volte in più rispetto a quella vergogna che è Icardi" le parole a El Popular.



Maradona è poi passato a Biglia: "Senza voler offendere nessuno ma qualcuno si sarebbe mai immaginato che uno come lui potesse indossare la maglia dell'Argentina? Oggi non incutiamo più timore, Messi a parte, e si è perso il rispetto per la divisa Albiceleste. Leo maschera i limiti della squadra ma dietro lui c'è poco: non abbiamo un centrocampo degno di questo nome".