Russia 2018, Ibrahimovic: "La Svezia senza di me è la favorita..."

Le sue dichiarazioni non sono mai banali e anche questa volta Zlatan Ibrahimovic lascia il segno. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, in un'intervista a Espn, commenta in maniera pungente la mancata partecipazione ai Mondiali in Russia: "Penso che la Svezia sia favorita per vincere la Coppa del Mondo, ora sono più forti senza di me".



L'intervento arriva all'indomani del comunicato con cui la Federazione scandinava ha annunciato che la punta 36enne non farà parte della squadra di Jan Andersson. Il ct del resto era stato chiaro spiegando che Ibra non rientrava nei suoi piani e inoltre lo spogliatoio non sembrava entusiasta del ritorno (dopo l'addio nel 2016) del bomber. Anzi, il secondo portiere Karl-Johan Johnsson aveva ricordato come la qualificazione fosse arrivata senza l'"egoista" e "individualista" Zlatan, che avrebbe potuto minare l'unità del gruppo.



"Non faccio parte della nazionale ed è così da quando ho detto basta, perciò non c'è altro di cui discutere" sottolinea l'ex Manchester United: nelle ultime settimane aveva aperto più volte la porta per un rientro ma ha ricevuto un netto rifiuto.