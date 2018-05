Russia 2018, i convocati della Spagna: l'unico 'italiano' è Reina

¡¡¿¿QUE LOS GRUPOS DE WHATSAPP SON ABURRIDOS??!!



¡¿A que te gustaría estar en el de #Nuestros23 que @julenlopetegui ha creado para el Mundial?!



¡Rumbo a #Rusia2018! pic.twitter.com/gsLgwinaND — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 maggio 2018

Tramite il proprio profilo Twitter, la Federcalcio spagnola ha comunicato la lista dei 23 convocati per il Mondiale in Russia. Simpatica e innovativa l'idea della Roja, che ha pubblicato un video raffigurante il ct Lopetegui nella creazione di un gruppo WhatsApp con tutti i giocatori convocati. Niente da fare per Suso, Albiol e Callejon, l'unico calciatore "italiano" convocato è Pepe Reina. Ecco la lista dei 23 giocatori: