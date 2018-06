Russia 2018, giornalisti in lacrime per il debutto di Panama

Lo scorso sabato Panama ha fatto il proprio storico debutto in un Mondiale contro il Belgio e, al momento dell'inno nazionale, due presentatori della tv locale hanno dimenticato per qualche momento il loro ruolo di giornalisti e sono stati travolti dall'emozione come, immaginiamo, tutti i tifosi del piccolo stato centroamericano. David Samudio e Miguel Angel Remón sono scoppiati in lacrime e si sono abbracciati sulle note dell'inno Istmeño, ecco il video.

Los comentaristas de la TV panameña llorando al escuchar su himno en un mundial por la primera vez. Puta que es lindo ver a tu país en mundial! #Rusia2018 #Pan pic.twitter.com/IsqbRI14UN — Alonso Manso (@alonso_manso) 19 giugno 2018