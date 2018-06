Russia 2018, Fabregas: "Ronaldo? Gol solo su palle ferme o errori"

È uno dei protagonisti indiscussi di questo Mondiale con quattro reti realizzate in due partite con il suo Portogallo. Ma non tutti elogiano apertamente e convintamente Cristiano Ronaldo.



Cesc Fabregas (assente dalla competizione iridata perché non convocato dall'ex ct Lopetegui) 'smonta' il fuoriclasse del Real Madrid. "Sì, sta giocando bene, ma se si osserva veramente quello che ha fatto, ha segnato con un rigore, un gol da angolo e un tiro che David De Gea avrebbe dovuto parare" le parole del centrocampsta del Chelsea alla BBC.



L'ex Barcellona quindi aggiunge: "Non si può dire che lui e il Portogallo abbiano dimostrato grandi combinazioni o ‘tiki-taka’ per segnare grandi gol. Bisogna dargli dei meriti, ovviamente, ma i suoi gol sono arrivati da palle ferme, rigori o errori".