Russia 2018, è un Mondiale targato Psg

Non è il Real Madrid, che da tre anni vince la Champions League, né il Barcellona di Messi e Suarez. È il Psg, che alla finale di Champions non riesce nemmeno ad avvicinarsi, a comandare la classifica dei gol mondiali. Gli ottavi di Russia 2018 fanno registrare lo scatto deciso del club francese.

Due gol di Mbappé e uno di Di Maria in Francia-Argentina 4-3; doppietta di Cavani contro il Portogallo battuto 2-1 dall'Uruguay; rete di Neymar al Messico e il Psg vola a quota 11 marcatori, scavalcando Real e Barcellona, rimasti a nove e raggiunti dal Tottenham, che stasera può tentare il sorpasso in caso di exploit di Harry Kane contro la Colombia. Il gol di Vertonghen in Belgio-Giappone è il nono sigillo targato Spurs.

Sale anche il Manchester United, l'incornata di Fellaini porta i Red Devils a quota sette, con la prospettiva di migliorare il loro bottino grazie a Lukaku, rimasto in corsa per ambire alla finale. E con il rigore di Griezmann contro l'Albiceleste l'Atletico Madrid tiene a distanza il Liverpool, a segno ieri con Firmino.

Poca Italia, inevitabilmente data l'eslusione degli azzurri. Con Mandzukic che mette alle spalle di Schmeichel è arrivato il secondo centro bianconero in questo Mondiale dopo quello di Cuadrado contro la Polonia. Lontanissime le prime posizioni, dove il Psg sembra non avere rivali con 8 giocatori ancora nella competizione, tra cui Cavani, per ora infortunato, Mbappé e Neymar!