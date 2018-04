Russia 2018, è ufficiale: ai Mondiali ci sarà la Var

È una notizia storica, una novità che cambierà la storia del calcio per sempre: da Bogotà il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato che ai Mondiali che si disputeranno in Russia la prossima estate (grande esclusiva di Mediaset) sarà utilizzata la VAR.

In una conferenza stampa al termine del meeting svoltosi in Colombia, il numero uno della Federazione ha esultato: "Siamo molto contenti di questa approvazione", ha detto, definendola una "decisione storica". Infantino ha anche spiegato che con il VAR gli arbitri avranno un aiuto in più per riuscire a ridurre il numero di errori nel corso di una gara ("sono anche loro esseri umani"). Tutti i direttori di gara protagonisti a Russia 2018, soprattutto quelli meno avvezzi all'utilizzzo della tecnologia in campo, saranno istruiti nei prossimi mesi sul VAR, e ciò sarà possibile grazie anche all'aiuto di Pierluigi Collina - presidente della Commisione Arbitri della FIFA - e del suo team: "Prepareremo al meglio gli arbitri in vista del Mondiale", ha assicurato Infantino.