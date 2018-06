Russia 2018: e se la Jugoslavia fosse ancora unita?

Lo sappiamo, è un giochino visto a ogni Mondiale. Forse non riusciamo a rassegnarci a non vederli tutti insieme, in una squadra che se non è un dream team è di sicuro fortissima. O forse siamo solo degli inguaribili nostalgici. L'ultima volta che la Jugoslavia ha esultato unita, era il 1990. Si giocava in casa nostra. E loro come sempre erano fortissimi, li chiamavano brasiliani d'Europa, perchè esibivano le magie di Stojkovic, serbo come Milinkovic-Savic ma con i piedi di Modric.

Se oggi croati e serbi sventolano bandiere diverse, è perché quella nazione era unita solo nella forma. Poco dopo Italia '90, una tragica guerra civile. Con conseguenze terribili per Sarajevo e la Bosnia, ma non solo. Per tanti bambini di allora i ricordi sono terribili e indelebili. Ecco perché oggi Dzeko segna per la Bosnia e Oblak para per la Slovenia. Loro due al Mondiale non ci sono, ma in un'ipotetica Jugoslavia 2018, sarebbero titolarissimi.

La schieriamo con il 4-2-3-1, perché di qualità a centrocampo ce n'è tanta. Escluso Lovren, i difensori li conosciamo bene. Il croato Vrsaljko e il montenegrino Savic hanno lasciato buoni ricordi in Italia. E il sinistro di Kolarov non ha perso colpi al Mondiale.

Un serbo, Matic, e un croato, Rakitic, davanti alla difesa. Più Pjanic che al Mondiale non c'è ed è un peccato, per fortuna invece ci sono Milinkovic-Savic e Modric, due fuoriclasse per quella che sarebbe una fuoriserie. Al punto che molti campioni rimarrebbero fuori da questa squadra. Anche gli svizzeri Xhaka e Shaqiri, originari del Kosovo. L'ultimo Stato ad essersi separato dalla Serbia, che però non ne riconosce l'indipendenza.

Ecco perché in quell'esultanza non c'era solo calcio. Ed è per questo che è meglio che la nostra squadra resti un bellissimo sogno calcistico. Del resto, l'ultimo rigore Mondiale della Jugoslavia, quello di Hadzibegic, ha ispirato un libro. E lo ha parato un argentino, che si chiamava Goicoechea. I croati si sono vendicati per tutti. A spese del povero Caballero...